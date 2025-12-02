Bayburt'ta Süt İşleme ve Peynir Üretim Tesisine Çevre Denetimi

Bayburt İl Müdürlüğü Cengiz Sevim ve ekipleri, Bayburt Merkez'de bir süt işleme ve peynir tesisini 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında denetledi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 07:52
Yetkililer yerinde inceleme yaptı

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ile ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube personelleri, Bayburt Merkez'de faaliyet gösteren bir süt işleme ve peynir üretim tesisinde inceleme ve denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde tesisin çevresel yükümlülükleri, üretim süreçleri ve atık yönetimi uygulamaları yerinde incelendi. Denetimlerin, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

İl Müdürlüğü, çevresel etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.

