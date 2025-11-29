BAYGADER’den Doç. Dr. Şaban Ergene’ye 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Basın ile sağlık kurumları arasında güçlü iletişim vurgulandı

Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği (BAYGADER) üyeleri, yeni görevine başlayan Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bitlis ve ilçelerinde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerinin oluşturduğu dernek heyeti, Ergene'yi makamında ziyaret ederek kendisine yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletti. Ziyarette konuşan BAYGADER Başkanı Halis Olcay, basının şehrin her alanında olduğu gibi sağlık çalışmalarının da aktif bir destekçisi olmaya devam edeceğini belirtti.

Doç. Dr. Şaban Ergene nazik ziyaret ve iyi dilekler için Olcay ve beraberindeki basın mensuplarına teşekkür etti. Ergene, Bitlis'te sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yapılacak çalışmalara dikkat çekerek, kentin sağlık altyapısını geliştirme hedefi doğrultusunda basın ile güçlü bir iletişim ve koordinasyon içinde olacaklarını vurguladı.

Görüşme, karşılıklı iyi temenniler ve birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

