Bayırköy'de Yol Bakımı ve Kasislerle Trafik Güvenliği Artıyor

Yapılan çalışmalar

Bayırköy beldesinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarıyla yol güvenliği güçlendiriliyor. Bayırköy Belediyesi ekipleri, bozulan yollarda asfalt düzeltme ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yaptı.

Belediye, özellikle kaza riski taşıyan noktalarda trafik akışını güvenli hale getirmek amacıyla uygun bölgelere kasis (hız kesici) uygulaması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, yürütülen çalışmaların temel amacının vatandaşın güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini her zaman ön planda tutarak, yollarımızda sürat yapan araçları engellemek ve özellikle yola çıkış noktalarında kaza riskini ortadan kaldırmak amacıyla gerekli görülen yerlere kasis yapıyoruz. Amacımız, hem daha konforlu yollar sunmak hem de trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmaktır" dedi.

