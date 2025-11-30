Bayraktar KIZILELMA, GÖKDOĞAN ile Sinop'ta jet hedefini vurdu

Bayraktar KIZILELMA, GÖKDOĞAN ile jet hedefini vurdu

Sinop açıklarında gerçekleştirilen tarihi testte Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN hava-hava füzesiyle tam isabetle vurdu. Bu atışla KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hedefi vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

Test ve uçuş düzeni

Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen denemede, Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan beş adet F-16 ile Bayraktar KIZILELMA gökyüzünde 5'li kol uçuşu yaptı. Uçuşa bir Bayraktar AKINCI TİHA da eşlik ederek tarihi anları havadan görüntüledi. Senaryo gereği fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağı, KIZILELMA tarafından tespit edilip izlendi ve ardından hedefe atış gerçekleştirildi.

MURAD ile tespit, GÖKDOĞAN ile isabet

Hedef, platform üzerindeki MURAD AESA radarı ile hassas şekilde işaretlendi. KIZILELMA, kanat altına taşıdığı GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesini ateşledi; milli füze, jet motorlu hedefi tam isabetle vurdu.

Tamamen milli görev zinciri

Test ile birlikte milli insansız savaş uçağı, milli radar ve milli füze entegrasyonunun tamamı doğrulanmış oldu. Bu atış, Türk havacılık tarihinde bir ilk olarak; milli uçaktan, milli radar tarafından yönlendirilen milli bir hava-hava füzesinin hava hedefine karşı ateşlenmesini sağladı.

Gözlemciler ve askeri yetkililer

Atışı Merzifon'dan kalkan F-16'ların kokpitinde izleyenler arasında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Heyette ayrıca TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Kemal Topalömer ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de bulundu.

Geleceğin hava muharebe konsepti

Bayraktar KIZILELMA'nın düşük radar izi ve gelişmiş sensörleri, platforma "Görülmeden gören, vurulmadan vuran" bir nitelik kazandırıyor. TB2 SİHA'ların hava-yer görevlerindeki etkisinin hava-hava görevlerine taşınmasıyla birlikte KIZILELMA, geleceğin hava muharebe konseptinde önemli bir rol oynayacak.

Kritik sistemler ve önceki testler

Platforma entegre edilen kritik sistemler arasında MURAD AESA Radar ve düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN bulunuyor. KIZILELMA daha önce yerli mühimmatlardan TOLUN ve TEBER-82 ile başarılı atışlar gerçekleştirmiş; GÖKDOĞAN testiyle hava-hava görevlerindeki yetkinliğini de kanıtlamış oldu.

TEST UÇUŞU