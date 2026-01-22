Bayram Eker: Türk balıkçısı Afrika'da daha profesyonel

Bayram Eker, Afrika deneyiminde Türk balıkçılarının daha profesyonel olduğunu, baskılarla karşılaştıklarını ve devlet kredileriyle yatırım yaptıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:51
Bayram Eker: Türk balıkçısı Afrika'da daha profesyonel

Bayram Eker: Türk balıkçısı Afrika'da daha profesyonel

Geçen sezonun değerlendirmesi

Geçiciler Balıkçılık'ın 1'inci kaptanı Bayram Eker, geçtiğimiz av sezonunu Afrika'da geçirdiklerini ve orada Türk balıkçısının diğer ülkelere göre önde olduğunu gözlemlediklerini anlattı.

Eker, "Türk balıkçısı olarak gerçekten iyi seviyedeyiz. Afrika'da da bunu gördük. Gittik orada güzel işler yaptık. Nitekim yaptığımızın karşılığını alamadık oradan. Öbür ülkelerin balıkçılarına nazaran daha profesyonel, daha iyi teşkilatlarımız var, daha iyi balık avlıyoruz. Bunların karşılığını alamadık oradan geldik bu tarafa doğru" dedi.

Profesyonellik ve uygulanan kısıtlamalar

Kaptan Eker, yaptıkları özverili balıkçılığın yerel diğer balıkçılar tarafından hoş karşılanmadığını ve Avrupa kökenli balıkçılar ile ilişkilerin farklı olduğunu vurguladı. Eker, "Avrupa ülkelerinin balıkçılarına yaklaşımları daha değişik. Bizim Türk balıkçılarına yaklaşımları biraz daha farklı oldu. Yani yasaklar koydular, daha fazla balık tuttuğumuzdan göze battık. Öbür balıkçılar tahmin ediyorum ki biraz baskı yaptılar Afrika ülkelerine. Bizlere yasaklar uyguladılar, cezalar uyguladılar. Bize orada yıldırma politikası uyguladılar. Nitekim o şekilde olunca da bıraktık geldik." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve sürdürülebilirlik

Eker, sektörün ileri düzeye gelmesindeki en önemli etkenlerden birinin teknoloji olduğuna dikkat çekti: "Biz bu cihazları ne kadar pahalı olursa olsun almak zorundayız. Eğer biz bu işi yapacaksak almak zorundayız. Tabii ki de çok pahalı cihazlar. Bu işi sürdürebilir yapmamız için bu cihazları bizim almamız gerekiyor. Yeni teknolojiyle devam etmemiz gerekiyor. Geri kalmamamız gerekiyor hiçbir şeyden. Cihazlarımızın bu sene bu cihazı çıktı, diğer sene başka bir cihaz çıktı, onu almak zorundayız. Bunun karşılığını alıyor muyuz? Alıyoruz tabii ki de. Bununla beraber çalışan bir sürü gemicimiz var bizim orada. Herkes bundan faydalanıyor. Sadece gemiciler değil, dışarıda kamyoncular, hepsi bundan istifade ediyor."

Devlet desteğiyle büyüme

Kaptan Eker, sektörün gelişiminde devlet desteklerinin belirleyici olduğunu söyledi: "Devletten destek tabii ki de görüyoruz. Banka kredileri olarak destek görüyoruz. Aldığımız her makinede, yaptığımız teknede, aldığımız cihazlarda devlet çok güzel krediler sağlıyor, imkanlar sağlıyor. O yüzden devletten Allah razı olsun, büyük imkanlar sunuyor bize. Zaten devlet bize bu şekilde imkanlar sunulmasa biz bu cihazları da alamayız, tekneleri de yapamayız. Devlet uzun vadeli krediler sunuyor, düşük faizli, cazip fiyatlarla."

GEÇTİĞİMİZ AV SEZONUNU AFRİKA’DA GEÇİREN GEÇİCİLER BALIKÇILIK 1’İNCİ KAPTANI BAYRAM EKER, "ÖBÜR...

GEÇTİĞİMİZ AV SEZONUNU AFRİKA’DA GEÇİREN GEÇİCİLER BALIKÇILIK 1’İNCİ KAPTANI BAYRAM EKER, "ÖBÜR ÜLKELERİN BALIKÇILARINA NAZARAN DAHA PROFESYONEL, DAHA İYİ TEŞKİLATLARIMIZ VAR, DAHA İYİ BALIK AVLIYORUZ" DEDİ.

GEÇTİĞİMİZ AV SEZONUNU AFRİKA’DA GEÇİREN GEÇİCİLER BALIKÇILIK 1’İNCİ KAPTANI BAYRAM EKER, "ÖBÜR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KUZKA 2025 Destinasyon Geliştirme Programı'nda 2 Proje Desteklenecek
2
Diyarbakır’da 'Meme Kanserinde Erken Tanı' Eğitimi: Mamografi ve Farkındalık Öne Çıktı
3
Hatay’ın Tarihi Meclis Binası 200 Fore Kazık Üzerine Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
4
Bayburt’ta Sağlık Personeline Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtımı
5
Diyarbakır'da Meme Kanserinde Erken Tanı Eğitimi: Farkındalık Artıyor
6
Çermik Alabuğday'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Onaylandı
7
URAW Kozmetik'ten Saç Dökülmesine Yeni Umut

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları