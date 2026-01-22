Bayram Eker: Türk balıkçısı Afrika'da daha profesyonel

Geçen sezonun değerlendirmesi

Geçiciler Balıkçılık'ın 1'inci kaptanı Bayram Eker, geçtiğimiz av sezonunu Afrika'da geçirdiklerini ve orada Türk balıkçısının diğer ülkelere göre önde olduğunu gözlemlediklerini anlattı.

Eker, "Türk balıkçısı olarak gerçekten iyi seviyedeyiz. Afrika'da da bunu gördük. Gittik orada güzel işler yaptık. Nitekim yaptığımızın karşılığını alamadık oradan. Öbür ülkelerin balıkçılarına nazaran daha profesyonel, daha iyi teşkilatlarımız var, daha iyi balık avlıyoruz. Bunların karşılığını alamadık oradan geldik bu tarafa doğru" dedi.

Profesyonellik ve uygulanan kısıtlamalar

Kaptan Eker, yaptıkları özverili balıkçılığın yerel diğer balıkçılar tarafından hoş karşılanmadığını ve Avrupa kökenli balıkçılar ile ilişkilerin farklı olduğunu vurguladı. Eker, "Avrupa ülkelerinin balıkçılarına yaklaşımları daha değişik. Bizim Türk balıkçılarına yaklaşımları biraz daha farklı oldu. Yani yasaklar koydular, daha fazla balık tuttuğumuzdan göze battık. Öbür balıkçılar tahmin ediyorum ki biraz baskı yaptılar Afrika ülkelerine. Bizlere yasaklar uyguladılar, cezalar uyguladılar. Bize orada yıldırma politikası uyguladılar. Nitekim o şekilde olunca da bıraktık geldik." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve sürdürülebilirlik

Eker, sektörün ileri düzeye gelmesindeki en önemli etkenlerden birinin teknoloji olduğuna dikkat çekti: "Biz bu cihazları ne kadar pahalı olursa olsun almak zorundayız. Eğer biz bu işi yapacaksak almak zorundayız. Tabii ki de çok pahalı cihazlar. Bu işi sürdürebilir yapmamız için bu cihazları bizim almamız gerekiyor. Yeni teknolojiyle devam etmemiz gerekiyor. Geri kalmamamız gerekiyor hiçbir şeyden. Cihazlarımızın bu sene bu cihazı çıktı, diğer sene başka bir cihaz çıktı, onu almak zorundayız. Bunun karşılığını alıyor muyuz? Alıyoruz tabii ki de. Bununla beraber çalışan bir sürü gemicimiz var bizim orada. Herkes bundan faydalanıyor. Sadece gemiciler değil, dışarıda kamyoncular, hepsi bundan istifade ediyor."

Devlet desteğiyle büyüme

Kaptan Eker, sektörün gelişiminde devlet desteklerinin belirleyici olduğunu söyledi: "Devletten destek tabii ki de görüyoruz. Banka kredileri olarak destek görüyoruz. Aldığımız her makinede, yaptığımız teknede, aldığımız cihazlarda devlet çok güzel krediler sağlıyor, imkanlar sağlıyor. O yüzden devletten Allah razı olsun, büyük imkanlar sunuyor bize. Zaten devlet bize bu şekilde imkanlar sunulmasa biz bu cihazları da alamayız, tekneleri de yapamayız. Devlet uzun vadeli krediler sunuyor, düşük faizli, cazip fiyatlarla."

GEÇTİĞİMİZ AV SEZONUNU AFRİKA’DA GEÇİREN GEÇİCİLER BALIKÇILIK 1’İNCİ KAPTANI BAYRAM EKER, "ÖBÜR ÜLKELERİN BALIKÇILARINA NAZARAN DAHA PROFESYONEL, DAHA İYİ TEŞKİLATLARIMIZ VAR, DAHA İYİ BALIK AVLIYORUZ" DEDİ.