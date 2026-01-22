URAW Kozmetik'ten Saç Dökülmesine Yeni Umut

URAW Kozmetik, geliştirdiği yeni nesil ürünle saç dökülmesiyle mücadelede dikkat çeken sonuçlar elde ettiğini duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, Tayvan'da yürütülen klinik çalışmalar ile kullanıcı geri dönüşlerinin umut verici olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Klinik çalışmalar ve kullanıcı verileri

Şerifoğlu, bin 500'ün üzerinde kişiyle gerçekleştirilen testlerde çoğunluğun olumlu geri dönüş verdiğini belirtti. Yapılan ölçümler ve değerlendirmeler sonucunda saç yoğunluğunda belirgin artışlar gözlemlendiğini ve elde edilen sonuçların şirket için son derece memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Şerifoğlu, ürünün Ar-Ge sürecinin Tayvan merkezli yürütüldüğünü ve çalışmaların titizlikle tamamlandığını aktararak, kullanıcı deneyimlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: 'Ürünü kullanan kişiler, ilk haftalardan itibaren saç diplerinde hareketlenme hissettiklerini ifade ediyor. Üçüncü ve dördüncü haftadan sonra saç köklerinde tüylenme, ikinci aydan itibaren ise gözle görülür bir dolgunluk ve yoğunluk artışı fark ediliyor.'

Kullanıcı profili ve beklenen süre

Saç dökülmesinin cinsiyete göre farklı dinamikler taşıdığını vurgulayan Şerifoğlu, özellikle kadın kullanıcıların üründen daha kısa sürede geri dönüş aldığını söyledi. Açıklamaya göre, kadınlarda ortalama 45 gün içinde gözle görülür değişim, erkeklerde ise düzenli kullanımda yaklaşık üç ay içerisinde olumlu sonuçlar alınabiliyor.

Şerifoğlu, kullanıcı geri dönüşlerinin beklentilerin üzerinde olduğunu ve memnuniyet oranının yüksek olduğunu belirtti: '40-50'nci günden sonra “saçlarım çıkmaya başladı” diyen kullanıcı sayısı oldukça fazla. Bu geri dönüşler bizi daha da motive ediyor.' Ayrıca, ürünü kullanan ve üç ay içinde beklenen sonucu alamayan kullanıcılara para iade garantisi sunduklarını açıkladı.

Marka, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılmayı hedefliyor. Şerifoğlu, ürünün 18 yaş üzerindeki bireyler tarafından kullanılabileceğini, kronik rahatsızlığı veya hormonal sorunları bulunan kişilerin ise kullanım öncesinde doktora danışmaları gerektiğini hatırlattı.

