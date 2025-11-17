BBP'den İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu'ya Sert Tepki

BBP İl Başkanı Ahmet Polat, Volkan Karasu’nun sözlerine sert tepki gösterdi; özür çağrısı ve ağır suçlamalar yöneltti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:29
Ahmet Polat: "Sözler Sivas'ın vakarına ve Büyük Birlik tarihine ağır saldırıdır"

İYİ Parti Sivas İl Başkanı’nın kongrede sarf ettiği sözler BBP cephesinde tepkilere yol açtı. Volkan Karasu'nun konuşmasında dile getirdiği "Büyük Birlikçilerden PKK’lı çıkar, İYİ Partiliden çıkmaz" ifadesi sonrası Büyük Birlik Partisi (BBP) yetkilileri yanıt verdi.

İYİ Parti İl Başkanlığı, 15 Kasım Cumartesi günü kongrede toplandı. İki listeyle gidilen seçimde mevcut il başkanı Volkan Karasu yeniden başkan seçildi. Karasu'nun kongredeki sözleri, BBP kanadında sert eleştiriyle karşılandı.

BBP İl Başkanı Ahmet Polat'ın açıklaması

BBP İl Başkanı Ahmet Polat, parti binasında basın mensuplarıyla yaptığı açıklamada, Karasu'nun sözlerini şu ifadelerle tepkiyle karşıladı: "Cumartesi günü İYİ Parti Sivas il Kongresinde, mevcut İl Başkanı Volkan Karasu’nun ağzından çıkan sözler; sadece siyasi bir hadsizlik değil, Sivas’ın vakarına, şehitlerimizin hatırasına ve Büyük Birlik davasının tertemiz mazisine yapılmış ağır bir saldırıdır. Karasu’nun, ‘Büyük Birlikçilerden PKK’lı çıkar, İYİ Partiliden çıkmaz’ şeklindeki cümlesi; seviyesizliğin dibi, ahlaksızlığın daniskasıdır. Üstelik Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin İYİ Partililere PKK’lı dediğini iddia etmek, yalanın, çarpıtmanın ve müfteriliğin zirvesidir. Bu ülkede teröre karşı en açık, en omurgalı, en tavizsiz duruşu gösteren hareket Büyük Birlik Partisi’dir. Bu camianın lideri Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, bir ömür boyu ‘Terörle aynı fotoğrafta olanla aynı yolda olmayız’, ‘Terör örgütü ve uzantıları TBMM’ye girmemelidir’ dedi. ‘Benim olmadığım Meclis’te federasyon konuşulur’ dedi. Bugün de Genel Başkanımız Mustafa Destici, aynı çizgide; her platformda, her görüşmede, her açıklamasında terörü ve teröristi lanetlemektedir"

Polat, İYİ Parti İl Başkanı'nı özür dilemeye çağırarak devam etti: "Volkan Karasu’nun Büyük Birlik’ Partisi’ne, Alperenlere ve Genel Başkanımıza yönelik hezeyan dolu sözleri, cehaletin, siyasi ahlaksızlığın ve çapsızlığının bir ürünüdür. Buradan açıkça söylüyorum, Genel Başkanımızın İYİ Partililere ‘PKK’lı’ dediğini iddia ettin. O hâlde çık, bunu ispat et. Nerede söylemiş, ne zaman söylemiş, hangi konuşmada, hangi cümlede bunu ifade etmiş? Belgeleriyle, görüntüleriyle ortaya koy. Eğer ortaya koyamazsan, ispat edemezsen ki, edemeyeceksin, o zaman müfterisin, yalancısın ve siyaseten ahlak, şeref yoksunusun. Sana Sivas Meydanı’nı adres gösteriyorum. Bu şehir temizdir, merttir, mertliğin karşısında eğrilik barınmaz. Ya çıkıp bu milletin önünde, Büyük Birlik Partisi camiasından ve Alperenlerden özür dileyeceksin. Ya da bu skandal sözlerin altında ezilip gideceksin. Ayrıca hesabını da vereceksin. Kimse bu davayı çamura bulaştıramaz. Kimse Alperenlerin vakarını test etmeye kalkamaz. Kimse, kendi fırıldaklıklarını bizim omurgalı duruşumuzla mukayese edemez"

