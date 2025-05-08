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BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Diyarbakır'da Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Diyarbakır'da hayatını kaybeden İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:03
BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Diyarbakır'da Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Taziye Ziyaretinde Bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, geçtiğimiz gün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesini ziyaret etti.

Diyarbakır'daki Taziye Ziyareti

Bulut, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Taziyeevini ziyaret ederek, Tekbaran'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bulut, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin taziyelerini aileye ilettiğini belirtti.

Bulut'tan Duygusal Paylaşımlar

Acılarını büyük bir üzüntüyle dile getiren Bulut, "Mehmet başkanımız kadim topraklarımızın yetiştirdiği kadim insanlardan biriydi. Milletimizin ve devletimizin birliği, vatanımızın bölünmezliği noktasında ne zaman çağırmışsak hiçbir yerde eksik olmadı. Vatanperver, milletsever bir kardeşimizi kaybettik, Allah rahmet eylesin. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Biz ondan razıydık, Rabb'im de ondan razı olsun," ifadelerini kullandı.

Yanında Gelen Partililer

Bulut'a ziyareti sırasında, BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Recep Er, Elazığ'ın Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, BBP Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, Batman İl Başkanı Adem Bağlamış, Malatya İl Başkanı Abdulvahap Karaman, Bingöl İl Başkanı Aydın Bucuka, Mardin İl Başkanı Süleyman Aydoğan, Elazığ Merkez İlçe Başkanı Cahit Topçu ve diğer partililer eşlik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut (sağ 2), geçirdiği kalp krizi sonucu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut (sağ 2), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut (sağ 2), geçirdiği kalp krizi sonucu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut (sağ 2), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

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