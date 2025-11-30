Bedesten'de 'Aşk ile Akıl': Ömer Hayyam'dan Yunus Emre'ye Bilgelik

Yunusemre ve Şehzadeler iş birliğiyle Bedesten’de düzenlenen 'Aşk ile Akıl' programında Ömer Hayyam'dan Yunus Emre'ye uzanan bilgelik ve kültürel değerler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:51
Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ile Yunusemre ve Şehzadeler Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'Aşk ile Akıl' programı, tarihle kültürü bir araya getirerek bilgelik mirasını yeniden gündeme taşıdı.

Etkinlik ve Açılış

Program, Tarihi Bedesten Salonu'nda gerçekleşti. Açılış konuşmasını Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç yaptı. Kılınç, kadim düşünce geleneğinde aşk ile aklın birbirini tamamlayan iki kutup olduğunu vurgulayarak bu değerlerin hatırlatılmasının toplumun kültürel zenginliği için önemine dikkat çekti.

Program Akışı

Konuşmanın ardından sunum, teatral anlatımlar ve geçmişten günümüze uzanan ezgiler eşliğinde devam etti. Etkinlikte, Ömer Hayyam'dan Yunus Emre'ye uzanan hikmet dolu sözler ve insanı merkeze alan kadim değerler yeniden hatırlandı.

Program, kültürel mirası ve toplumsal belleği güçlendirmeyi amaçlayan içerikleriyle katılımcılara hem görsel hem de düşünsel bir deneyim sundu.

