Belediyeden nüfusu artırmak için flaş adım! Bu kadarı pes dedirtecek

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DOĞUM ORANI ARTMASI İÇİN YENİ KARARLAR

Tokyo Belediyesi tarafından yapılan son duyurulara göre Tokyo'da yaşayan bekar kişilerin birbiriyle tanışabilmesi için ve doğum oranlarının artması için yeni bir uygulamaya başlayacak. Uygulamadan faydalanmak için bekar olan ve evlenmek isteyen kişilerin belge sunması gerekecek. Aynı zamanda senelik gelir beyanı da istenecek.





Tokyo Belediyesi evlenmek isteyen kişilerin yüzde 70 oranının etkinlik ve uygulamalara katılmadığını ve bu insanlara yardımcı olmak istedikleri paylaşıldı. Ama yeni uygulama sosyal medya üzerinden de tepki toplamaya devam ediyor. Vatandaşlar belediyenin çöpçatanlık hizmeti için bütçe ayırmasını doğru bulmuyor. Japonya'da doğum oranının artması için birçok farklı kararlar alınıyor. Başbakan Fumio Kişida ülkede önemli oranda istihdam problemi olduğunu ve rekor şekilde doğum oranları düştüğü için çocuğu olan ailelere destek vereceklerini söylemişti.