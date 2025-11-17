Bellona, Brand Week İstanbul 2025'in Destekleyen Sponsoru

Türkiye’nin lider mobilya markalarından Bellona, Brand Week İstanbul 2025'te Destekleyen Sponsor olarak yer aldı. Etkinlik boyunca sahnelerde ve konuşmacılar için hazırlanan özel alanlarda kullanılan koltuk takımları ve oturma gruplarıyla misafirlere üstün konfor, estetik ve zarafet sundu.

12-14 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul 2025, yerli ve yabancı binlerce sektör profesyonelini buluşturdu. Bellona, modern tasarım anlayışı ve ergonomik ürünleriyle etkinlik atmosferine değer kattı.

Bellona’nın kalite ve tasarım gücünü yansıtan özel seçilmiş koltuk takımları, oturumlar, paneller ve söyleşilerde konukları ağırlayarak markanın konfor, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunma vizyonunu geniş kitlelerle buluşturdu.

Bellona’dan açıklama

Bellona Pazarlama Direktörü Volkan Yücedağ sponsorlukla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Brand Week İstanbul gibi uluslararası ölçekte önemli bir etkinlikte yer almak, markamızın tasarım ve üretim gücünü göstermek açısından büyük değer taşıyor. Markaların geleceğe yön verdiği bu özel haftada, ilham dolu fikirlerin rahat bir ortamda filizlenmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Konforu, estetiği ve kaliteyi yaşam alanlarının her anına taşıma hedefimizi, bu etkinlikte konuklarla birebir deneyimleme fırsatı bulmuş olduk."

Bellona, sektörün gelişimine katkı sağlayan etkinliklerde yer almaya ve tüketicilere ilham veren tasarımlar sunmaya devam ediyor.

