Beşiktaş'ta Denizde Kaybolan İki Kişinin Kimlikleri Açıklandı: Abla-Kardeş

Beşiktaş'ta kaybolan abla-kardeş için arama çalışmaları devam ediyor

Beşiktaş Bebek sahilinde, 23 Kasım'da yaşanan üzücü olayda denize düşen Ayşe C. (29) ve onu kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat C. (23) olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 18.06 sularında Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde gerçekleşti. Denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Olay sonrasında yapılan polis incelemeleri, denize düşen kişilerin kimliklerini belirledi. Ayşe C.'yi kurtarmak amacıyla suya atlayan kardeşi Velat C.'nin de onun kardeşi olduğu anlaşıldı. İki kişiden bir süredir haber alamayan aileleri, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Aile Yıllardır İspanya'da Yaşıyordu

Polis araştırmalarında Velat C. ve Ayşe C.'nin, 15 yıl önce İspanya'ya yerleşen aileleriyle birlikte yaşadıkları, orada restoran işleriyle uğraştıkları belirlendi. İkili, 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelmiş ve 25 Kasım'da ailesiyle İspanya'ya döneceği için İstanbul'a geçerek Sarıyer'de bir otelde konaklamışlardı.

Kayıp başvurusu sonrası yapılan incelemelerde, olay anı bir teknenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Arama çalışmaları, denizde kaybolan abla ve kardeşin bulunması için sürdürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.