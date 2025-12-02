Beşiktaş'ta Gökdelenlerin Gölgesinde Kaçak Moloz Dökümü

Beşiktaş Levazım Mahallesi'ndeki ağaçlık alana kamyonetle kaçak moloz bırakılırken, 3 kişinin görüntülendiği anlar havadan kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:49
Olayın Özeti

İstanbul'da çevre kirliliğine bir yenisi eklendi. Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde, gökdelenlerin arasında kalan ağaçlık alana kaçak moloz dökümü havadan görüntülendi.

Görüntülerde Neler Var?

Kayda yansıyan görüntülerde, alandaki moloz yığınları ve bölgeye giriş-çıkışlarda herhangi bir koruma veya uyarı bulunmadığı görülüyor. Bölgeye giren bir kamyonetten inen 3 kişi molozları araziye bıraktıktan sonra hızla uzaklaşıyor.

Neden Önemli?

Olay, hafriyat döküm maliyetlerinden kaçmaya çalışanlar nedeniyle ortaya çıkan çevre kirliliğinin şehir içindeki boyutunu gözler önüne seriyor. Gökdelenlerin gölgesindeki bu yeşil alanın molozlarla dolması, hem çevresel hem de görsel açıdan olumsuz etki yaratıyor.

Görüntüler yaşanan düzensiz döküm yöntemlerinin tespit edilmesi açısından önemli bir delil niteliğinde.

BÖLGEYE GİREN BİR KAMYONET, KAÇAK DÖKÜM YAPTIĞI SIRADA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

LEVAZIM MAHALLESİ'NDEKİ GÖKDELENLERİN ARASINDAKİ AĞAÇLIK ALANIN MOLOZ YIĞINLARLARIYLA DOLU ALAN...

