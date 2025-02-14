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Beşiktaş'ta Hafriyat Kamyonu 80 Yaşındaki Kadına Çarptı, Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta bir hafriyat kamyonunun çarptığı 80 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:16
Beşiktaş'ta Hafriyat Kamyonu 80 Yaşındaki Kadına Çarptı, Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta Trajik Kaza

Beşiktaş'ta meydana gelen kaza, bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 80 yaşındaki Suzan Tuna K'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Kazanın Detayları

Olay, Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi'ne dönerken, Ekrem A. yönetimindeki 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonunun kadına çarpmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ve Hastane Süreci

Suzan Tuna K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

Sürücü Gözaltında

Kaza sonrası hafriyat kamyonunun sürücüsü Ekrem A., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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