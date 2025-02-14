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Beşiktaş'ta Hafriyat Kamyonunun Çarptığı 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 80 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:07
Beşiktaş'ta Hafriyat Kamyonunun Çarptığı 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta Trajik Kaza

Beşiktaş'ta, 80 yaşındaki Suzan Tuna K, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi'ne dönmekte olan Ekrem A.'nın sürücülüğünü yaptığı 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonu ile meydana geldi.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına kamyonun çarptığı anlar yer alıyor.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kadını Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Suzan Tuna K. kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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