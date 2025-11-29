Beşiktaş'ta Torpidodaki Gizli Düzenekten Kokain Çıktı: Sürücü Gözaltına Alındı

Beşiktaş'ta uygulamada torpidodaki elektrikle açılan gizli düzenekten 'taş kokain', 6 bin lira ve 2 telefon çıktı; sürücü M.E. gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:37
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde polis uygulaması sırasında, torpidoda elektrikle açılan gizli bir düzeneğin içinde uyuşturucu bulundu. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus timleri, Levazım Mahallesi Vadi Caddesi'nde 24 Kasım Pazartesi günü narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kuşku üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü araçtan indirilerek Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Aracın detaylı aranması sırasında ekipler, ucu açık kabloların birleşimiyle elektrikle açılan özel bir düzenek tespit etti. Otomobilin ön tarafındaki alt kısımda yer alan ve kabloların birbirine temasında harekete geçen mekanizmanın, torpidonun arka kısmındaki gizli bölmeyi açtığı belirlendi.

Düzenekte bulunanlar arasında 'taş kokain', 6 bin lira, 2 cep telefonu ve sim kartlar yer aldı.

Yasal Süreç ve Görüntüler

Gözaltına alınan şüpheli M.E., uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla emniyete götürüldü. Zanlı, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 Kasım tarihinde adliyeye sevk edilerek, adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sırasında otomobilin gizli düzenekte uyuşturucu bulunması ve mekanizmanın nasıl çalıştığı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

