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Beşiktaş’taki yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı

İstanbul Beşiktaş’ta çok katlı bir binanın alt katında yer alan gece kulübündeki yangından sorumlu tutulan 8 kişi tutuklandı. Korkunç yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 17:56
Beşiktaş’taki yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı

Beşiktaş Gayrettepe’de yer alan 16 katlı apartmanın alt katında bulunan gece kulübünde yangın çıkmış, bu feci yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, 8 kişinin tutuklandığı bilgisi verildi.

Yangın sonrasında gözaltına alınan 11 kişiden 9’u “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçundan İstanbul Sulh Ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şahıslar hakkında tutuklama talebi yer aldı. Diğer 2 şüpheli ise ifade verdikten sonra bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 8’inin ise tutuklanmasına karar verildi. Diğer bir kişi ise serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili incelemelerin ve soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.

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