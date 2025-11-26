BEUN Bilim Kafe Keller Köyü'nde: Kadına Yönelik Şiddete Hayır Söyleşisi

BEUN Bilim Kafe Keller köyünde: Kadına Yönelik Şiddete Hayır

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Bilim Kafe buluşmaları kapsamında önemli bir farkındalık programına ev sahipliği yaptı. BEUN Bilim İletişimi Ofisinin hazırladığı 5 Soru 5 Cevap Bilim Söyleşilerinin yedincisi, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Keller köyünde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele" başlığıyla gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) karar ve teşvikleri doğrultusunda, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer girişimleriyle kurulan Bilim İletişimi Ofisi tarafından yürütülen söyleşinin moderatörlüğünü BEUN Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Ufuk Tok üstlendi. Programın konukları arasında Dr. Öğr. Üyesi Figen Uzar Özdemir (BEUN Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü), Öğr. Gör. Lütfi İbrahim Kadem (Devrek Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü) ile Selma Özdemir (Zonguldak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi - ŞÖNİM Müdürü) yer aldı. Keller köyü sakinleri programı yoğun ilgiyle takip etti.

Ele alınan konular

Etkinlik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında şiddet türleri, şiddetin nedenleri, ŞÖNİM hizmetleri, kadın konukevlerinin işleyişi ve 6284 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirler üzerine bilgi verme ve farkındalık oluşturma amaçlı gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Figen Uzar Özdemir, şiddetin yalnızca fiziksel olmadığını; psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital boyutları olan çok yönlü bir olgu olduğuna dikkat çekti. Şiddetin toplumsal, kültürel ve bireysel nedenlerine değinen Özdemir, şiddeti uygulayan ve maruz kalan kişilerin tek bir kalıba sığmadığını, her yaş ve sosyoekonomik düzeyde görülebildiğini vurguladı.

Selma Özdemir, ŞÖNİM'in kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik danışmanlık, acil destek, yönlendirme ve hukuki süreç takibi gibi hizmetler sunduğunu aktardı. Kadın konukevlerinin mağdurlara güvenli barınma, psikososyal destek, rehberlik ve güçlendirme hizmetleri sağladığını ve konukevinden ayrılanların belirli bir süre izleme süreciyle desteklenmeye devam edildiğini belirtti.

Öğr. Gör. Av. Lütfi İbrahim Kadem, 6284 sayılı Kanun'un şiddet mağdurlarını koruma amacı taşıdığını, tedbir kararlarına uymayan failler hakkında zorlama hapsi gibi yaptırımların uygulanabildiğini açıkladı. Kadem, koruyucu tedbir kararları için mağdurdan delil ya da belge sunma şartı aranmadığını, şiddet beyanının tedbir kararı verilmesi için yeterli olabileceğini vurgulayarak kanunun mağduru önceleyen yapısına dikkat çekti.

Soru-cevap ve kapanış

Programın sonunda katılımcıların yönelttiği sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı; özellikle şiddet durumunda başvuru mekanizmaları, alınabilecek hukuki tedbirler ve destek süreçleri konusunda köy halkının merak ettiği konular açıklığa kavuştu. Keller köyü Muhtarı Mehmet Döker, bilgilendirme programının köyde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek kurumlara ve konuşmacılara teşekkür etti.

Programı düzenleyen BEUN temsilcileri, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile katılımcılar, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunanlar arasında adı geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Türkmen Köse olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, Öğr. Gör. Ufuk Tok'un konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

