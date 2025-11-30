BEUN'da SPK Uzmanları Öğrencilerle Buluştu — 'Sektör Buluşmaları'

BEUN'da SPK yöneticileri, finansal okuryazarlık, siber güvenlik ve sermaye piyasaları konularında sunumlar yaptı; öğrenci soruları yanıtlandı, rektör ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:51
BEUN'da SPK Uzmanları Öğrencilerle Buluştu — 'Sektör Buluşmaları'

BEUN'da SPK Yöneticileriyle "Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Topluluğu Sektör Buluşmaları"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) düzenlenen "Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Topluluğu Sektör Buluşmaları" programında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticileri yoğun katılımla öğrencilerle bir araya geldi.

Program ve Katılımcılar

Farabi Kampüsü Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda BEUN Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Topluluğu katkılarıyla gerçekleştirilen programa; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, SPK Başkan Danışmanı Buket Salkım, SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Oğuz Altun, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sunumlar ve Öne Çıkan Konular

Buket Salkım, finansal okuryazarlık, para yönetimi, siber güvenlik, numara klonlama ve dijital dolandırıcılık üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Salkım, özellikle kişisel veri güvenliğine dikkat çekerek, öğrencileri IBAN bilgilerini hiç kimseyle paylaşmamaları ve sanal bahis gibi yasal olmayan işlemlerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Murat Birinci ise sermaye piyasalarının işleyişi ve sektörün güncel gelişmelerine ilişkin bilgilendirici bir konuşma gerçekleştirdi. Birinci, "sosyal medya okuryazarlığı" başlıklı sunumunda dezenformasyon ve mezenformasyonun oluşturduğu riskleri vurguladı; sahte haber siteleri ve güvenilir olmayan sosyal medya hesaplarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yanlış bilginin yayılımıyla mücadelede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı (AA) başta olmak üzere kurumların yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Oğuz Altun ise sermaye piyasalarındaki fırsatlar ve riskler hakkında detaylı bilgi verdi. Altun, SPK kapsamındaki düzenleyici işlemler ile birlikte SPK'da kariyer imkanları, meslek memurluğu ve görevler hakkında öğrencilere rehberlik etti.

Etkinlik ve Ziyaret

Program, interaktif bir soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara takdim edilen teşekkür belgeleriyle sona erdi. Etkinlik sonrası SPK yöneticileri, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret ederek misafirperverliği için teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Özölçer de SPK heyetini BEUN'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek gelecekte ortak yürütülebilecek çalışmalara ilişkin fikirlerini paylaştı.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE (BEUN), SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) YÖNETİCİLERİNİN...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE (BEUN), SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) YÖNETİCİLERİNİN KONUŞMACI OLDUĞU "ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK TOPLULUĞU SEKTÖR BULUŞMALARI" ADLI PROGRAM, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE (BEUN), SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) YÖNETİCİLERİNİN...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmarisli Mehmet Övet 7 Kez Ölümden Döndü: 'Talihsiz Değil Şanslıyım'
2
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'ne Özel Klip
3
İnönü Üniversitesi'nde Dijital Adab: Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu Yapay Zekayı Anlattı
4
Battalgazi Belediyesi Planlı Hizmetlerle Ulaşımı ve Sosyal Hayatı Güçlendiriyor
5
Heykel'de 'Meydan Kadınların' Dayanışma Pazarı İlgi Gördü
6
Diyarbakır Muradiye Mahallesi'ne Doğalgaz Çalışmaları Başladı
7
Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını — İtfaiye Müdahale Etti

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı