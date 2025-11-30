BEUN'da SPK Uzmanları Öğrencilerle Buluştu — 'Sektör Buluşmaları'

BEUN'da SPK Yöneticileriyle "Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Topluluğu Sektör Buluşmaları"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) düzenlenen "Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Topluluğu Sektör Buluşmaları" programında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticileri yoğun katılımla öğrencilerle bir araya geldi.

Program ve Katılımcılar

Farabi Kampüsü Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda BEUN Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Topluluğu katkılarıyla gerçekleştirilen programa; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, SPK Başkan Danışmanı Buket Salkım, SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Oğuz Altun, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sunumlar ve Öne Çıkan Konular

Buket Salkım, finansal okuryazarlık, para yönetimi, siber güvenlik, numara klonlama ve dijital dolandırıcılık üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Salkım, özellikle kişisel veri güvenliğine dikkat çekerek, öğrencileri IBAN bilgilerini hiç kimseyle paylaşmamaları ve sanal bahis gibi yasal olmayan işlemlerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Murat Birinci ise sermaye piyasalarının işleyişi ve sektörün güncel gelişmelerine ilişkin bilgilendirici bir konuşma gerçekleştirdi. Birinci, "sosyal medya okuryazarlığı" başlıklı sunumunda dezenformasyon ve mezenformasyonun oluşturduğu riskleri vurguladı; sahte haber siteleri ve güvenilir olmayan sosyal medya hesaplarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yanlış bilginin yayılımıyla mücadelede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı (AA) başta olmak üzere kurumların yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Oğuz Altun ise sermaye piyasalarındaki fırsatlar ve riskler hakkında detaylı bilgi verdi. Altun, SPK kapsamındaki düzenleyici işlemler ile birlikte SPK'da kariyer imkanları, meslek memurluğu ve görevler hakkında öğrencilere rehberlik etti.

Etkinlik ve Ziyaret

Program, interaktif bir soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara takdim edilen teşekkür belgeleriyle sona erdi. Etkinlik sonrası SPK yöneticileri, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret ederek misafirperverliği için teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Özölçer de SPK heyetini BEUN'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek gelecekte ortak yürütülebilecek çalışmalara ilişkin fikirlerini paylaştı.

