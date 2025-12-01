Beyaz Saray’dan 'Medya Suçluları' Sekmesi: Gazeteciler ve Kuruluşlar İfşa Edildi

Resmi sitede yeni başlıkla medya kuruluşları hedef gösterildi

Beyaz Saray, resmi internet sitesine yeni bir bölüm ekleyerek kendisinin 'medya suçlusu' olarak nitelendirdiği gazeteci ve medya kuruluşlarının isimlerini yayımladı. İnternet sitesine eklenen bölümün adı 'Medya Suçluları' olarak belirlendi ve sayfanın başlığı 'Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir edildi' şeklinde yer aldı.

Sitede 'Yanıltıcı haber', 'Kötüye kullanım' ve 'yanlış tanımlama' gibi çeşitli kategoriler oluşturuldu. Bu kategoriler altında ilgili gazeteciler ve medya kuruluşlarının isimleri tek tek paylaşıldı.

Sayfada ayrıca haftanın öne çıkanlarına yer verildi; The Boston Globe, CBS News ve The Independent haftanın medya suçlusu olarak gösterildi ve logolarının üstüne 'teşhir edildi' mührü görseli işlendi.

Yeni bölümde yer alan 'yanlış ve yanıltıcı haber' kategorisinde ise Axios, The Hill, CBS News, The Boston Globe ve The Independent isimleri yer aldı. İddialara göre:

The Hill, Joe Biden’ın başkanlığı dönemindeki kolluk kuvvetlerine ait bir görseli kullanarak Başkan Trump’ın kolluk kuvvetlerinin çabalarını yanlış bir şekilde 'otokratik' olarak göstermekle;

CBS News, The Boston Globe ve The Independent, Başkan Trump’ın Kongre üyelerini isyana teşvikten sorumlu tutma çağrısını, kendisinin 'infaz' çağrısı yaptığı yönünde çarpıtmakla;

Axios ise TPS alıcılarını 'yasal' olarak göstermeye çalışmakla suçlandı.

Beyaz Saray ile medya arasındaki gerilim bu hamleyle yeni bir boyut kazandı; resmi sayfada yayımlanan bu liste, Washington ile basın dünyası arasındaki çekişmenin tırmandığını gösteriyor.

