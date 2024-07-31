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Beyaz Saray'dan Venezuela Seçimlerine Sert Eleştiri

Beyaz Saray, Venezuela'daki seçim sonuçlarını eleştirerek, uluslararası toplumu sabrının tükendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:15
Beyaz Saray'dan Venezuela Seçimlerine Sert Eleştiri

Beyaz Saray'dan Venezuela'daki Seçim Sonuçlarına Eleştiri

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Venezuela'daki seçim sonuçlarının "demokratik standartları sağlamadığı" konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.

Kirby, düzenlediği basın brifinginde, "Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor. Venezuela seçim otoritelerinin, tam ve kapsamlı seçim sonuç verilerini açıklamalarını bekliyorum; herkes sonuçları görebilsin" şeklinde konuştu.

Demokratik Standartlar ve Seçim Güvenliği

Kirby, bağımsız raporların Venezuela'daki seçimlerin "demokratik standartları" ve "seçim güvenliği ilkelerini" sağlamadığı yönündeki bulgularını desteklediklerini vurguladı. Bu kapsamda Nicolas Maduro yönetimini, sonuçları bir an önce açıklamaya çağırdı.

Venezuela halkının sokaklarda toplanmasına duyduğu anlayışı dile getiren Kirby, ülkede artan siyasi şiddet olaylarından kaygı duyduklarını belirtti ve bu durumu Maduro yönetiminin sorumluluğuna atfetti.

Seçim Sonuçları ve Protestolar

Venezuela Seçim Konseyi tarafından duyurulan sonuçlara göre, Nicolas Maduro devlet başkanlığı seçimini %51,20 oy oranıyla üçüncü kez kazanmıştı. Ancak, muhalefet seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.

Seçim sonuçları nedeniyle başlayan protestolar, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalara yol açtı ve şu ana kadar 11 kişi yaşamını yitirdi.

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