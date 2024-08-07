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Beyaz Saray, Sde Teiman'daki Tecavüz İddialarını Kınadı

Beyaz Saray, Sde Teiman gözaltı merkezindeki tecavüz ve işkence haberlerinin son derece endişe verici olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:36
Beyaz Saray, Sde Teiman'daki Tecavüz İddialarını Kınadı

Beyaz Saray'dan Sert Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Sde Teiman gözaltı merkezindeki bir Filistinliye yönelik tecavüz iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Endişe Verici Durum

Jean-Pierre, düzenlediği basın brifinginde, "Tecavüz, işkence ve taciz haberleri oldukça endişe verici," diyerek durumu değerlendirdi.

Uluslararası Hukuka Uyulmalı

Sözcü, İsrail'e "Tüm mahkumlara uluslararası hukuka uygun şekilde insani ve onurlu bir şekilde davranması gerektiğini hatırlatıyoruz," ifadelerini kullanarak, mahkum haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Soruşturmanın Takibi

İsrail ordusunun olayla ilgili başlattığı soruşturmayı takip ettiklerini belirten Jean-Pierre, hukukun üstünlüğüne uygun davranılması gerektiğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Sde Teiman'daki olayla ilgili olarak, "Herhangi bir mahkuma cinsel taciz ve tecavüze sıfır tolerans olmalıdır. Bu, ABD'nin temel bir inancıdır," açıklamasında bulundu.

İsrail'de Tartışmalar

İsrail askeri polisinin gözaltına almayı planladığı İsrailli askerlerin direnişi sonucu çıkan olaylar, ülkede ciddi tartışmalara yol açtı. Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir olmak üzere bazı bakanlar, tecavüzcü askerlere destek verdiler.

Gözaltına Alınan Askerlerin Durumu

13 askerden 5'i serbest bırakılırken, diğerlerinin durumu hala belirsizliğini koruyor. İsrail mahkemesi, sorgulamalarını sürdürüyor.

Sde Teiman Gözaltı Merkezi Hakkında

Sde Teiman, sık sık işkence vakaları ile gündeme gelmektedir. New York Times'ta yer alan habere göre, burada alıkonulan Filistinlilerin insanlık dışı muameleye maruz kalmaları sıkça yaşanmaktadır.

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