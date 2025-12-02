Beyaz Saray: Trump’ın MR Sonuçları Son Derece İyi — Kalp ve Karın Normal

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın kalp-damar ve karın MR sonuçlarının tamamen normal olduğunu, genel sağlık durumunun son derece iyi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 03:27
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 03:27
Beyaz Saray’dan Trump’ın MR Sonuçlarına İlişkin Açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın kalp-damar ve karın bölgesine yönelik yapılan MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) taramalarının tamamen normal çıktığını duyurdu.

Doktor Değerlendirmesi ve Bulgular

Açıklamada, Trump’ın doktoru Sean Barbabella’nın değerlendirmelerine yer verilerek, taramanın önleyici nitelikte olduğu ve olası sağlık sorunlarının erken tespitine yönelik gerçekleştirildiği vurgulandı.

Değerlendirme sonuçlarına göre: kalp-damar görüntüleri tamamen normal; kan akışını engelleyecek herhangi bir arter daralması veya kalp ve ana damarlarla ilgili anormallik tespit edilmedi. Kalp odacıkları normal boyutlarda, damar duvarları düzgün ve sağlıklı görünüyor; iltihaplanma veya pıhtılaşmaya dair hiçbir belirti yoktur. Genel kardiyovasküler sistemin son derece sağlıklı olduğu kaydedildi.

Karın Bölgesi ve Genel Sağlık

Karın bölgesi görüntülemeleri de tamamen normal bulundu. Açıklamada, tüm ana organların çok sağlıklı olduğu ve bu organlara kan akışının iyi olduğu belirtildi. Değerlendirilen yapı ve fonksiyonların normal sınırlar içinde olduğu; akut veya kronik herhangi bir sorun tespit edilmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür kapsamlı değerlendirmelerin Trump’ın yaş grubundaki bireyler için yapılan idari sağlık taramalarında standart olduğu kaydedildi ve sonuçların «Bulgular, kendisinin genel sağlık durumunun son derece iyi olduğunu doğrulamaktadır» ifadeleriyle özetlendi.

