Beyaz Saray, Ukraynalı Mültecilerin Yasal Statüsünün Kaldırılacağı İddialarını Yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü, Ukraynalı mültecilerin geçici yasal koruma statülerinin iptal edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:24
Beyaz Saray, Ukraynalı Mültecilerin Yasal Statüsünün Kaldırılacağı İddialarını Yalanladı

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'deki Ukraynalı mültecilerin geçici yasal koruma statülerinin kaldırılacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Yanlış Bilgilendirme Cevaplandı

Açıklamada, Leavitt, Donald Trump yönetimine atfedilen ve yaklaşık 240 bin Ukraynalı mültecinin geçici yasal koruma statüsünün nisan ayında iptal edileceği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bu durumun, 'yalan haber' olduğunu belirtmekte geri kalmadı.

Medya ve Anonim Kaynaklar Üzerine Vurgu

Karoline Leavitt, bu haberlerin Reuters ajansının, konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan anonim kaynaklara dayandırıldığını ifade ederek, “Gerçek şu ki, şu anda herhangi bir karar alınmamıştır.” dedi.

Haberin Arka Planı

Söz konusu haber, Trump yönetiminin Ukrayna-Rusya savaşından kaçan mültecilere sağlanan yardımların kesileceği iddialarını da içeriyordu. Ancak Leavitt, bu tür beyanatların sadece spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti.

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