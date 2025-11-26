Beyaz Saray Yakınında Silahlı Saldırı: 2 Ulusal Muhafız Vuruldu

ABD’nin başkenti Washington DC’de, Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu. Ulusal Muhafızların sağlık durumu henüz açıklanmadı.

Olayın ardından güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray giriş ve çıkışları kapatıldı. Polis yaptığı açıklamada "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Bölgeye yoğun güvenlik sevkiyatı

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edildi. Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Malla bir helikopter iniş yaptı.

Yetkililer ve Başkanın konumu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumu takip ediyor. Başkan da konuyla ilgili bilgilendirildi" diye açıkladı. Olay gerçekleşirken Donald Trump Florida, West Palm Beach'teki golf sahasındaydı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıda iki Ulusal Muhafız personelinin vurulduğunu doğruladı, ancak başka ayrıntı vermedi. Saldırının nedeni henüz belirlenemedi.

ABD’DE BEYAZ SARAY YAKINLARINDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 2 ULUSAL MUHAFIZ PERSONELİ VURULDU, BEYAZ SARAY GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI.