Beyaz Saray Yakınında Silahlı Saldırı: 2 Ulusal Muhafız Vuruldu

Washington DC’de Beyaz Saray yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 Ulusal Muhafız vuruldu; şüpheli gözaltına alındı, Beyaz Saray girişleri kapatıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:32
ABD’nin başkenti Washington DC’de, Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu. Ulusal Muhafızların sağlık durumu henüz açıklanmadı.

Olayın ardından güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray giriş ve çıkışları kapatıldı. Polis yaptığı açıklamada "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Bölgeye yoğun güvenlik sevkiyatı

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edildi. Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Malla bir helikopter iniş yaptı.

Yetkililer ve Başkanın konumu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumu takip ediyor. Başkan da konuyla ilgili bilgilendirildi" diye açıkladı. Olay gerçekleşirken Donald Trump Florida, West Palm Beach'teki golf sahasındaydı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıda iki Ulusal Muhafız personelinin vurulduğunu doğruladı, ancak başka ayrıntı vermedi. Saldırının nedeni henüz belirlenemedi.

