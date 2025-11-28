Beylikdüzü'nde Dron Destekli Denetimde 34.400 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

26 Kasım'da Beylikdüzü'nde dron destekli denetimde Ambarlı Limanı'ndaki konteynerde 34 bin 400 kaçak elektronik sigara bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:07
Okul çevrelerinde yürütülen çalışmada şüpheli yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım Çarşamba günü Beylikdüzü ilçesinde okul çevrelerinde 'alkol veya sigara kaçakçılığı' suçunun önlenmesine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında havadan yapılan takipte, şüphe üzerine izlemeye alınan bir şahsın Ambarlı Limanı civarındaki tır parkına girip bir konteynere girdiği tespit edildi. Dron ile sürdürülen takip sonucu konteynere yaklaşan devriye ekipleri, zanlıyı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Konteynerde yapılan aramalarda yaklaşık 34 bin 400 adet kaçak elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü ve zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

