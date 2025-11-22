Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 107 kilo 700 gram ele geçirildi

İstanbul Narkotik ekipleri Beylikdüzü'nde 16 Kasım'da düzenlenen operasyonda 95 kilo 700 gram sıvı metamfetamin dahil toplam 107 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirdi; 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:48
İstanbul Narkotik'ten 16 Kasım baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Beylikdüzü'nde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 16 Kasım günü adrese düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 95 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo satışa hazır metamfetamin ve 28,5 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan madde olmak üzere toplam 107 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon anı güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

