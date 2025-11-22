Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 107 kilo 700 gram ele geçirildi

İstanbul Narkotik'ten 16 Kasım baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Beylikdüzü'nde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 16 Kasım günü adrese düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 95 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo satışa hazır metamfetamin ve 28,5 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan madde olmak üzere toplam 107 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon anı güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 107 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ