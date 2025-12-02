Beyoğlu’nda Yankesici Kamerada: Bankta Uyuyan Vatandaştan Telefon Çalındı

Beyoğlu’nda bankta uyuyan vatandaşın telefonunu çalan yankesici kamerada

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, bankta uyuyan bir vatandaşın cep telefonunu çalan yankesicinin anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Olayın detayları

Olay, 16 Ekim 2025 tarihinde Beyoğlu, Firuzağa Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bankta uyuyan vatandaşın yanına yaklaşan şüphelinin cebindeki telefonu aldığı görülüyor. Uyandığında telefonunun olmadığını fark eden vatandaş daha sonra karakola giderek şikayette bulundu.

Soruşturma ve sonuç

Konuyla ilgili inceleme başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda kimliği tespit edilen 27 yaşındaki U.D. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamera görüntüleri, yankesicilik olaylarına karşı uyanık olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

ÇALINAN CEP TELEFONU