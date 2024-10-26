Beyonce, Kamala Harris'e Destek Verdi

Beyonce ve Harris Destek Buluşması

Amerikalı sanatçı Beyonce, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e destek verdiğini duyurdu. The Hill'in aktardığına göre, Texas eyaletinin Houston şehrinde gerçekleştirilen seçim mitinginde Beyonce'ye, şarkıcı ve söz yazarı Kelly Rowland eşlik etti.

Seçim Mitinginde Vurgu

Mitingde bir konuşma yapan Beyonce, halka "oy vermeliyiz" mesajını ileterek, "Yeni bir şarkı söylemenin zamanı geldi - 248 yıl önce başlayan bir şarkı." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Seslerimiz bir birlik korosu oluşturuyor. Bir haysiyet ve fırsat şarkısı söylüyor. Hepiniz yeni Amerikan şarkısına sesinizi katmaya hazır mısınız? Zira ben hazırım." şeklinde konuştu.

Beyonce'nin Rolü ve Motivasyonu

Beyonce, bu mitingde bir ünlü ya da politikacı olarak değil, çocuklarının ve kendisi ile annesinin sahip olduğu "özgürlüklere" sahip olmasını isteyen bir anne olarak yer aldığını vurguladı.

Kelly Rowland'ın Mesajı

Kelly Rowland ise, "Kamala Harris ve Tim Walz ile yeni bir yol çiziyoruz." diyerek toplumsal eşitlik, güç, nezaket ve umut üzerine yeni bir "Amerikan hikayesi" yazma çağrısında bulundu.