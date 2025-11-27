Beyşehir'de Kayıp 15 Yaşındaki B.İ. İçin 20 Saattir Süren Arama

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki B.İ. için Üzümlü Mahallesi ve Asar mevkisinde 20 saattir süren arama sonuçsuz.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:38
Üzümlü Mahallesi ve Asar mevkisinde ekipler sonuç arıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 15 yaşındaki B.İ. için yaklaşık 20 saattir süren arama çalışmaları sonuç vermedi.

Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi'nde ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusu yapılan B.İ. için aramalar dün saat 16.00'de başlatıldı.

Arama çalışmalarına ailesi, mahalle sakinleri, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor. Ekipler, Asar mevkisindeki dağlık alanda bir bağ evinin önünde B.İ.'ye ait olduğu belirtilen motosikleti buldu.

Yürütülen çalışmalarda kokuya duyarlı jandarma köpekleri da kullanıldı; ancak sabah saatlerine kadar devam eden aramalardan sonuç elde edilemedi.

