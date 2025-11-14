Beyşehir’de otomobil araziye savruldu: Karı koca yaralandı

Beyşehir-Antalya yolunda kontrolden çıkan otomobil araziye savrularak durdu; sürücü M.Ç. ve eşi D.Ç. yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 21:44
Kaza ve yaralıların durumu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak araziye savrulması sonucu meydana gelen kazada sürücü M.Ç. (65) ile eşi D.Ç. (62) yaralandı.

Olayın oluş şekli

Kaza, Beyşehir-Antalya karayolunun 7. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 AAT 002 plakalı otomobil, Antalya’dan Konya yönüne seyrederken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve araziye savrularak çalılık alanda durdu.

Müdahale ve sağlık durumu

Kazada yaralanan çift, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

