Beyşehir’de otomobil araziye savruldu: Karı koca yaralandı
Kaza ve yaralıların durumu
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak araziye savrulması sonucu meydana gelen kazada sürücü M.Ç. (65) ile eşi D.Ç. (62) yaralandı.
Olayın oluş şekli
Kaza, Beyşehir-Antalya karayolunun 7. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 AAT 002 plakalı otomobil, Antalya’dan Konya yönüne seyrederken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve araziye savrularak çalılık alanda durdu.
Müdahale ve sağlık durumu
Kazada yaralanan çift, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Soruşturma
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
