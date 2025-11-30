Beytüşşebap'ta Kış Öncesi İmece: Her Eve 200 Ekmek Stoklanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar, güneşli günlerde imeceyle her ev için kışlık olarak 200 ekmek pişirip stokluyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:53
Beytüşşebap'ta Kış Öncesi İmece: Her Eve 200 Ekmek Stoklanıyor

Beytüşşebap'ta Kış Öncesi İmece: Her Eve 200 Ekmek Stoklanıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar, kış aylarında ekmek pişirmenin güçleşmesi nedeniyle güneşli günleri değerlendirip imece usulüyle kışlık ekmek hazırlığı yapıyor.

Her ev için 200 ekmek pişiren kadınlar, genellikle bir evi sırayla hazırlıyor; bazı günler ise iki günde bir evin ekmeğini pişiriyorlar. İlçe merkez ve köylerde kış aylarında soğuk ve kar nedeniyle evde pişirmenin zorlaşması, hazırlanan ekmeklerin dolaplarda saklanıp kış boyunca tüketilmesine yol açıyor.

Geleneksel dayanışma sürüyor

Güneşli havalarda sabahın ilk ışıklarından akşam kararana kadar bir araya gelen kadınlar, birbirlerine yardım ederek hem işleri hızlandırıyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor. Bu imece çalışmaları kar yağana kadar devam ediyor.

Cemile Cin'in sözleri

Cemile Cin: "Her yıl bu aylarda ekmek pişirip stok yapıyoruz. Bütün kadınlar toplanıp her biri bir iş yapıyor. İki günde bir bir ev için ekmek pişiriyoruz bu gün, 100’den fazla ekmek pişireceğiz. Evlerin nüfusuna göre ekmek pişiriyoruz. Kış ayları çok soğuk olduğu için evde oturuyoruz. Şimdi hava güzel hem sohbet ediyoruz hem de çalışıyoruz. Yıllardan beri gelen bir gelenek. Hepimiz yardımlaşarak işlerimizi yapmaya çalışıyoruz"

ŞIRNAK'TA KIŞ AYLARINDA EKMEK PİŞİRMEK ZOR OLDUĞU İÇİN KADINLAR, GÜNEŞLİ GÜNLERDE YARDIMLAŞARAK...

ŞIRNAK'TA KIŞ AYLARINDA EKMEK PİŞİRMEK ZOR OLDUĞU İÇİN KADINLAR, GÜNEŞLİ GÜNLERDE YARDIMLAŞARAK EKMEK PİŞİRİYOR

ŞIRNAK'TA KIŞ AYLARINDA EKMEK PİŞİRMEK ZOR OLDUĞU İÇİN KADINLAR, GÜNEŞLİ GÜNLERDE YARDIMLAŞARAK...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı — Kimlik Tespiti Sürüyor
2
Lüleburgazlı Muhtarlar Vali Uğur Turan'a Sıkıntılarını Aktardı
3
Zernek Barajı'na araç düştü: Van Gürpınar'da 3 kişi için arama-kurtarma
4
Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 70 ekip, 205 personel
5
Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Bilecik'te Kontrollü Yakma Yangını: Alevler Kontrolden Çıktı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı