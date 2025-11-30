Beytüşşebap'ta Kış Öncesi İmece: Her Eve 200 Ekmek Stoklanıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar, kış aylarında ekmek pişirmenin güçleşmesi nedeniyle güneşli günleri değerlendirip imece usulüyle kışlık ekmek hazırlığı yapıyor.

Her ev için 200 ekmek pişiren kadınlar, genellikle bir evi sırayla hazırlıyor; bazı günler ise iki günde bir evin ekmeğini pişiriyorlar. İlçe merkez ve köylerde kış aylarında soğuk ve kar nedeniyle evde pişirmenin zorlaşması, hazırlanan ekmeklerin dolaplarda saklanıp kış boyunca tüketilmesine yol açıyor.

Geleneksel dayanışma sürüyor

Güneşli havalarda sabahın ilk ışıklarından akşam kararana kadar bir araya gelen kadınlar, birbirlerine yardım ederek hem işleri hızlandırıyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor. Bu imece çalışmaları kar yağana kadar devam ediyor.

Cemile Cin'in sözleri

Cemile Cin: "Her yıl bu aylarda ekmek pişirip stok yapıyoruz. Bütün kadınlar toplanıp her biri bir iş yapıyor. İki günde bir bir ev için ekmek pişiriyoruz bu gün, 100’den fazla ekmek pişireceğiz. Evlerin nüfusuna göre ekmek pişiriyoruz. Kış ayları çok soğuk olduğu için evde oturuyoruz. Şimdi hava güzel hem sohbet ediyoruz hem de çalışıyoruz. Yıllardan beri gelen bir gelenek. Hepimiz yardımlaşarak işlerimizi yapmaya çalışıyoruz"

