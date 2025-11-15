Beytüşşebap'ta Yoğun Kar: Köyler Beyaza Büründü

Beytüşşebap'ta başlayan sağanak gece yarısından itibaren yoğun kara dönüştü; Yeşilöz, Toptape, Akarsu, Gökçe ve Mezra köyleri karla kaplandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:47
Beytüşşebap'ta Yoğun Kar: Köyler Beyaza Büründü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi beyaza büründü

Yoğun kar yağışı yüksek kesimleri etkiledi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece yarısından itibaren yerini yoğun kar yağışına bıraktı. İlçenin yüksek rakımlı bölgeleri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Yeşilöz, Toptape, Akarsu, Gökçe ve Mezra köyleri tamamen kar altında kaldı. Bölgedeki yağışın aralıksız devam etmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kapanan yollar için İl Özel İdare karla mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kaplanan yolları açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yetkililer vatandaşları olası buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

