Beytüşşebap'ta Yoğun Kar: Köyler Beyaza Büründü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi beyaza büründü
Yoğun kar yağışı yüksek kesimleri etkiledi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece yarısından itibaren yerini yoğun kar yağışına bıraktı. İlçenin yüksek rakımlı bölgeleri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Yeşilöz, Toptape, Akarsu, Gökçe ve Mezra köyleri tamamen kar altında kaldı. Bölgedeki yağışın aralıksız devam etmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kapanan yollar için İl Özel İdare karla mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kaplanan yolları açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yetkililer vatandaşları olası buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ, GECE YARISINDAN İTİBAREN YERİNİ YOĞUN KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. İLÇENİN YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERİ KISA SÜREDE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.