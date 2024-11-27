Biden'dan İsrail-Lübnan Ateşkesi Duyurusu ve Gazze İçin Yeni Girişim

ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail Arasında Ateşkes Açıklaması Yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşması sağlandığını müjdeledi. Bu ateşkes, bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girecek.

Beyaz Saray'da Önemli Açıklama

Biden, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesi duyurmak için Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabaların sonucunda bu anlaşmaya varıldığını belirtti.

Önemi Vurgulandı

Başkan Biden, İsrail ile Hizbullah arasındaki “yıkıcı çatışmalara” bir son verilmesinin, bölge açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Gazze İçin Yeni Çabalar

Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü ile birlikte, tüm gözlerin şimdi Gazze'ye çevrileceğini dile getirdi. Ayrıca, önümüzdeki günlerde ABD’nin, Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile iş birliği yaparak Gazze'de ateşkes sağlama yönünde yeni bir girişimde bulunacağını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.