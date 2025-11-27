Biga'da 2 Yılda 845 Dekar Mera Islahı

Biga'da 2 yılda 845 dekar mera ıslahı tamamlandı

Selvi köyünde sürdürülen proje yerinde incelendi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mera Islah ve Amenajman" projeleri kapsamında çalışmalar iki yıldır devam ediyor.

Mera ıslah çalışmaları çerçevesinde 845 dekar alana tohum ve gübre atımı gerçekleştirildi. Yapılan müdahalelerle mera verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Denetim sırasında uygulama süreci ve elde edilen sonuçlar değerlendirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, yetkililer üreticiler ile bir araya gelerek bölge tarım ve hayvancılığı hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve sahadaki ihtiyaçlar görüşüldü.

Proje, bölgedeki mera yönetimi ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak kayda geçti.

