Biga'da Ormanlar Sonbahar Renklerine Büründü — Havadan Görüntülendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlar sonbaharın renklerine büründü; dron çekimleriyle kaydedilen görüntüler Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı tarafından paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:18
Havadan görüntüler eşsiz bir doğa tablosu sundu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde ormanlar sonbaharın çeşitli tonlarına bürünerek göz alıcı bir manzara oluşturdu. Ağaçlar sarı ve yeşilin tonlarına bürünerek doğal bir renk cümbüşü sergiledi.

Bu eşsiz doğa görüntüleri dron ile havadan kayıt altına alındı.

Görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, şunları söyledi: "Sonbaharın tüm renkleriyle ormanlarımızın güzelliğini yeniden hissediyoruz. Doğa bize hem huzuru hem de korumamız gereken bir emaneti hatırlatıyor. Doğanın bereketi hepimize ilham olsun"

