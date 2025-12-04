Bilecik Halk Eğitimi Merkezi’nde 'Beslenme Tabağı' Etkinliği: Eğitici ve Sağlıklı Tabaklar

Bilecik Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen 'Beslenme tabağı hazırlıyoruz' etkinliğinde kursiyerler eğitici ve sağlıklı beslenme tabakları hazırladı.

Etkinlik Detayları ve Katılımcılar

Bilecik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yürütülen Çocuk Bakım Elemanı Kursu kapsamında, Beslenme Modülü içinde yer alan 'Beslenme tabağı hazırlıyoruz' etkinliği gerçekleştirildi.

Hülya Altıntop öğretmeninin rehberliğinde düzenlenen etkinlikte kursiyerler, özenle hazırlanmış tabaklarla sağlıklı beslenme bilincini uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlikte kullanılan sloganlar arasında ‘Sağlıklı besleniyoruz, zehirlenmiyoruz’, ’Yaşamak için ye, yemek için yaşama’ ve ‘Doğru beslen sağlıklı yaşa’ yer aldı.

Programa Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emin Aksoy ile kurum idarecileri Kadir Tuysuz ve Nalan Yıldırım de katılarak destek verdi.

Etkinlik sonrasında Müdür Emin Aksoy tarafından yapılan açıklama:

"Emeği geçen öğretmenimize ve özveriyle çalışan kursiyerlerimize teşekkür ederiz"

Uygulamalı eğitim olarak düzenlenen etkinlik, katılımcılarda sağlıklı beslenme farkındalığını artırmayı ve pratik beslenme alışkanlıkları kazandırmayı hedefledi.

