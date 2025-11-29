Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı
29 Kasım 2025 tarihli karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı.
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi.
