Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan Görevden Alındı

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, 29 Kasım 2025 tarihli karar ile görevden alındı; karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:41
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi.

