Bilecik Jandarması 7/24 Görevde: Maçta ve Köyde Huzur Sağlandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hafta sonu maçta ve köy etkinliklerinde 7/24 görev yaparak huzuru sağladı ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:32
Bilecik Jandarması 7/24 Görevde: Maçta ve Köyde Huzur Sağlandı

Bilecik Jandarması 7/24 Görevde

Vatandaşların huzuru için saha ve köylerde etkin mesai

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 görev yapıyor.

Hafta sonu, merkeze bağlı Vezirhan Beldesi'nde oynanan Vezirhanspor - Bozüyük Güneşspor maçında asayiş ekipleri görev aldı. Maç 1-1 sonuçlanırken, mücadele olaysız şekilde tamamlandı.

Jandarma ekipleri ayrıca merkeze bağlı köylerde düzenlenen etkinliklerde de görev alarak hem vatandaşların huzurunu sağladı hem de dağıttıkları bilgilendirici broşürlerle köylüleri dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

JANDARMA BİLECİK'TE HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN HER YERDE

JANDARMA BİLECİK'TE HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN HER YERDE

JANDARMA BİLECİK'TE HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN HER YERDE

İLGİLİ HABERLER

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı
2
Antalya Aksu'da 25 Ton Tarihi Geçmiş Tavuk Ele Geçirildi — 2 İşletme Mühürlendi
3
Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar
4
Kemal Sunal Ankara'da Türkülerle Anıldı
5
Tekirdağ'da gece ışıkla tavşan avına baskın: 4 kişiye ceza
6
Gaziantep Büyükşehir 39 Noktada Her Sabah 15 Bin Kişiye Sıcak Çorba İkramı

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı