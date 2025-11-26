Bilecik Jandarması 7/24 Görevde: Maçta ve Köyde Huzur Sağlandı

Bilecik Jandarması 7/24 Görevde

Vatandaşların huzuru için saha ve köylerde etkin mesai

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 görev yapıyor.

Hafta sonu, merkeze bağlı Vezirhan Beldesi'nde oynanan Vezirhanspor - Bozüyük Güneşspor maçında asayiş ekipleri görev aldı. Maç 1-1 sonuçlanırken, mücadele olaysız şekilde tamamlandı.

Jandarma ekipleri ayrıca merkeze bağlı köylerde düzenlenen etkinliklerde de görev alarak hem vatandaşların huzurunu sağladı hem de dağıttıkları bilgilendirici broşürlerle köylüleri dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

JANDARMA BİLECİK'TE HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN HER YERDE