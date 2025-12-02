Bilecik POMEM Müdürü Harun Çil Göreve Başladı

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne 1. Sınıf Emniyet Müdürü Harun Çil atandı; devir teslim yapıldı ve ilk ziyaret Vali Faik Oktay Sözer'e gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:48
Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) yeni müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Harun Çil resmen göreve başladı. Çil, görevine gelişinde kentte uzun yıllar görev yapıp sevilen önceki müdür Suat Günbey'in yerine devir teslim işlemlerini tamamladı.

Devir teslim ve valilik ziyareti

Geçtiğimiz günlerde Suat Günbey, Ankara Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına başmüfettiş olarak atanmıştı. Günbey'in ayrılmasının ardından göreve başlayan Harun Çil, devir teslim töreninin ardından ilk resmi ziyaretini Vali Faik Oktay Sözer'e gerçekleştirdi.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Vali Sözer, Müdür Çil'e yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini iletip başarılar diledi. Müdür Çil de nazik kabul için Vali Sözer'e teşekkür etti.

