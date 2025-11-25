Bilecik'te 23 Suç Kaydı Olan Şahıs Ciciler Köyü'nde Yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü'nde, 23 suç kaydı bulunan Mehmet N. jandarma tarafından yakalandı; üzerinde 10 gram esrar bulundu, 4 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmiş.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:45
Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre Bilecik’in Osmaneli ilçesinde hakkında 23 ayrı suç kaydı bulunan Mehmet N., jandarma ekiplerince düzenlenen uygulama sırasında yakalandı.

Ciciler Köyü’nde İstihbarat Şube ile Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada kimlik sorgusu yapılan şahsın, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Mehmet N.'nin üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahıs hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Yapılan detaylı kontrollerde şüphelinin hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, iftira ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi çeşitli suçlardan toplam 23 kaydının bulunduğu belirlendi.

Osmaneli Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Mehmet N., ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na gönderildi.

