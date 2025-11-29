Bilecik'te 52 Çiftçinin Serası Yenilendi: 38,5 Ton Naylon Desteği

Proje kapsamında seralar yenilendi

Bilecik’te seracılığın yoğun olarak yapıldığı Söğüt ilçesinde, 52 çiftçi için sera örtüleri yenilendi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi" ve "Sera örtülerinin yenilenmesi alt projesi" kapsamında toplam 38,5 ton sera naylonu dağıtıldı.

Dağıtımın amacı mevcut seraların örtülerini yenileyerek üretim kapasitesini artırmak ve seracılığın gelişimine katkı sağlamak olarak açıklandı. Proje sayesinde çiftçilerin üretim sezonuna daha güçlü başlaması hedefleniyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Dağıtımla birlikte sahada yer alan mevcut seraların örtüleri yenilenerek üretim kapasitesi artırıldı. Bu desteklerle hem seracılığın gelişmesine katkı sağlandı hem de çiftçilerimizin üretim sezonuna daha güçlü başlaması hedeflendi" dedi.

38,5 ton naylon ile 52 çiftçinin seralarının yenilenmesi bölgedeki üretim potansiyelinin güçlendirilmesini hedefliyor.

