Bilecik'te Ailelere Farkındalık Eğitimi: 2025 Aile Yılı'nda Bağlar Güçlendirildi

Bilecik'te ailelere yönelik farkındalık eğitimi

2025 Aile Yılı kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden faydalanan ailelere yönelik bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitimin odağı: aile bağları ve çocukların değeri

Programda aile kurumunun önemi ve aile içi bağların güçlendirilmesi konuları ele alındı. Eğitim, Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Medera Halmatov ve Araştırma Görevlisi Eda Dönmez tarafından verildi.

Eğitimde özellikle çocukların aile içindeki yeri ve değeri vurgulandı; katılımcılara aile bağlarının kuvvetlendirilmesi ve sağlıklı iletişim yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu programla ilgili olarak, "Benzer etkinlikler yıl boyunca devam edecek" dedi.

