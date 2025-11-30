Bilecik'te bağ evinde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Bilecik Osmaneli Ciciler köyündeki bağ evinde yangın çıktı; itfaiye müdahale etti, ev kullanılamaz hale geldi. Can veya hayvan kaybı yok, yangının güneş panelinden çıktığı değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:22
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ciciler köyünde bir bağ evinde çıkan yangın, kısa sürede çevredekilerin dikkatini çekti. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri da olay yerine geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınmasına rağmen, bağ evi kullanılamaz hale geldi.

İnceleme ve sonuç

Yapılan ilk incelemelerde, yangının çıktığı bağ evinde kimsenin yaşamadığı, can veya hayvan kaybı olmadığı ve yaralanma bulunmadığı belirtildi. Bağ evinin hafta sonları konaklama amacıyla kullanıldığı, yangının ise güneş panelinden kaynaklandığının değerlendirildiği kaydedildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

