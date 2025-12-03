Bilecik'te Dünya Şoförler Günü'nde renkli konvoy

Bilecik’in Gölpazarı’nda Dünya Şoförler Günü kutlandı; trafik ve jandarma araçları, tırlar, öğrenci servisleri ve taksiler konvoy yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:15
Bilecik’te düzenlenen Dünya Şoförler Günü kutlamasında kentte dikkat çeken bir konvoy gerçekleştirildi. Etkinlikte trafik ve jandarma araçları, tırlar, öğrenci servisleri ile taksiler kortej oluşturarak kent merkezinde ilerledi.

Gölpazarı Otogarı'nda buluşma

Gölpazarı ilçesinde yapılan program, Gölpazarı Otogarı’nda başladı. Etkinlikte Gölpazarı İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile ilçe şoförleri bir araya geldi.

Yapılan konuşmalarda şoförlüğün büyük sorumluluk, yüksek dikkat ve güçlü emanet bilinci gerektiren değerli bir meslek olduğu vurgulandı.

Konuşmaların ardından süslenen araçlar, trafik ve jandarma ekiplerinin öncülüğünde ilçe merkezinde konvoy yaptı ve kutlama sona erdi.

