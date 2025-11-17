Bilecik'te Eş Zamanlı Aranan Şahıs Operasyonu: 115 Personel, 18 Noktada Denetim

Bilecik'te eş zamanlı aranan şahıs operasyonu

Operasyonun kapsamı ve hedefleri

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, 115 personel ile il genelinde aranan şahısların tespiti için çalışmalar yapıldı. Ekipler, eş zamanlı denetimler kapsamında 18 farklı noktada kontrol gerçekleştirdi.

Uygulamanın amacı, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespit edilmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik tedbirlerin uygulanması olarak açıklandı. Ekipler, araç ve kişi sorgulamalarını sistematik şekilde sürdürdü ve il genelindeki kontrol noktalarında vatandaşların güvenliği için yoğun denetim yaptı.

Yetkililerin açıklaması

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, operasyonla ilgili olarak, "Uygulamamıza, suç işleme potansiyeli bulunan şahısların yakalanmasına ve toplum huzurunun artırılmasına yönelik olarak periyodik şekilde devam edeceğiz. Huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik operasyon ve uygulamaları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Yetkililer, benzer uygulamaların önümüzdeki dönemde de düzenli olarak tekrarlanacağını belirtti ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

BİLECİK’TE ARANAN ŞAHISLAR İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON