Bilecik'te Eş Zamanlı Aranan Şahıs Operasyonu: 115 Personel, 18 Noktada Denetim

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 115 personel ve 18 farklı noktada eş zamanlı aranan şahıs operasyonu düzenledi; amaç yakalama, suçla mücadele ve kamu düzeninin sağlanması.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:33
Bilecik'te Eş Zamanlı Aranan Şahıs Operasyonu: 115 Personel, 18 Noktada Denetim

Bilecik'te eş zamanlı aranan şahıs operasyonu

Operasyonun kapsamı ve hedefleri

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, 115 personel ile il genelinde aranan şahısların tespiti için çalışmalar yapıldı. Ekipler, eş zamanlı denetimler kapsamında 18 farklı noktada kontrol gerçekleştirdi.

Uygulamanın amacı, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespit edilmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik tedbirlerin uygulanması olarak açıklandı. Ekipler, araç ve kişi sorgulamalarını sistematik şekilde sürdürdü ve il genelindeki kontrol noktalarında vatandaşların güvenliği için yoğun denetim yaptı.

Yetkililerin açıklaması

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, operasyonla ilgili olarak, "Uygulamamıza, suç işleme potansiyeli bulunan şahısların yakalanmasına ve toplum huzurunun artırılmasına yönelik olarak periyodik şekilde devam edeceğiz. Huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik operasyon ve uygulamaları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Yetkililer, benzer uygulamaların önümüzdeki dönemde de düzenli olarak tekrarlanacağını belirtti ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

BİLECİK’TE ARANAN ŞAHISLAR İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON

BİLECİK’TE ARANAN ŞAHISLAR İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON

BİLECİK’TE ARANAN ŞAHISLAR İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
2
Sapanca'da Otomobille Çarpışan Motosiklet Alev Topuna Döndü: 1’i Ağır, 2 Yaralı
3
Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleriyle Eğitim Hamlesi — Ahmet Çolakbayrakdar
4
Bel Ağrısına Karşı Uzmandan 10 Tavsiye — Uzm. Dr. Göksel Çelebi
5
Başiskele'de 'Gönül Bağı' Hane Ziyaretleri Yeniden Başladı
6
Jawa Motosikletler Konya'da İsa Usta ile Yeniden Hayata Dönüyor
7
Menteşe'de Atık Geri Dönüşüm Tesisinde Çalışan Ömer Kaya Ölü Bulundu

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı