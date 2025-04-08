Bilecik'te Gazze İçin Protesto: Anadolu Gençlik Derneği Ses Yükseltti

Bilecik'te Gazze İçin Protesto Düzenlendi

Bilecik Atatürk Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Protesto, yatsı namazının ardından Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bilecik Üniversite Komisyonu Başkanı Erdem Gürsel tarafından yapılan basın açıklaması ile başladı. Gürsel, Gazze halkının maruz kaldığı soykırıma dikkat çekerek, insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri ile karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Gürsel, devamında, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımın şiddetinin her geçen gün arttığını" vurguladı ve şu sözleri kaydetti:

"Bu şartlar altında Gazze için harekete geçilmeyen her bir saniye ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır."

"Gün ayağa kalkma günüdür. Gazze'de şehit olan anneler hepimizin anneleridir."

"Hal böyle iken, Gazze için ayağa kalkmamak hangi vicdanın eseridir?"

"Tarih bize bu sorumluluğu yüklemektedir."

Basın açıklaması, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından İsrail aleyhine sloganlar atılmasıyla sona erdi.

Bilecik'te, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bilecik Şubesi öncülüğünde Atatürk Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. AGD Bilecik Üniversite Komisyonu Başkanı Erdem Gürsel, grup adına konuşma yaptı.