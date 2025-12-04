Bilecik’te Gençlere Eğitim ve Çevre Bilinci: ÜNİDES Umut Köprüsü'nde Ağaç Dikimi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ÜNİDES Umut Köprüsü kapsamında Küre Dursun Fakih okulunda akıl-zeka etkinlikleri, sağlıklı ebeveynlik bilgilendirmesi ve ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:37
Bilecik’te Gençlere Eğitim ve Çevre Bilinci Aşılandı

ÜNİDES Umut Köprüsü ve Osmanlı Başkentlerini Tanıma Projesi kapsamında etkinlikler yapıldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde, ÜNİDES Umut Köprüsü Projesi kapsamında Söğüt’ün Küre köyünde bulunan Küre Dursun Fakih İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları ile öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlanarak, keyifli ve öğretici vakit geçirilmesi hedeflendi.

Program kapsamında ailelere yönelik olarak da sağlıklı ebeveynlik üzerine bilgilendirme görüşmeleri yapıldı; ailelerin çocukların gelişim süreçlerine aktif katılımı teşvik edildi.

Aynı gün hayata geçirilen Osmanlı Başkentlerini Tanıma ve Yeşillendirme Projesinde ise Genç Ofis Gönüllüleri eşliğinde gençlere tesisler gezdirilerek sunulan hizmetler tanıtıldı.

Proje etkinliği kapsamında çevre bilincini artırmak amacıyla ağaç dikimi gerçekleştirildi; gençlerin çevreye duyarlılığı güçlendirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir etkinliklerle ilgili olarak şunları belirtti: "Gençlerimizin hem kişisel gelişimlerine hem de çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlayan projeleri sürdürmeye devam edeceğiz".

