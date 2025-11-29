Bilecik’te Hamsu Köprüsü Trafiğe Açıldı

Ağustos başından beri kapalı olan Hamsu Köprüsü'nün gidiş yönü yeniden inşa edilip trafiğe açıldı; şehir içi ulaşımın rahatlaması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:38
Bilecik’te Hamsu Köprüsü Trafiğe Açıldı

Bilecik’te Hamsu Köprüsü trafiğe açıldı

Gidiş yönü yenilenerek ulaşıma kazandırıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ağustos ayı başından bu yana kapalı olan Hamsu Köprüsü'nün gidiş yönü, yapımının tamamlanmasıyla birlikte trafiğe açıldı.

Çalışmalar süresince trafik tek şeritten kontrollü geçiş ile sağlandı. Aylardır süren yenileme çalışmasının ardından köprünün gidiş yönü tamamen yıkılıp yeniden inşa edilerek ulaşıma kazandırıldı.

Köprünün yeniden hizmete alınmasıyla şehir içi ulaşımın rahatlaması bekleniyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım gelişmeyi değerlendirdi: "Şehrimizin nefes noktası Hamsu Köprüsü an itibarıyla trafiğe açıldı. Tüm kontrolleri tamamlanan köprümüz artık hemşehrilerimizin hizmetinde. Bilecik’in ulaşımını rahatlatacak bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçen herkese ve süreç boyunca sabır gösteren kıymetli halkımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimiz için üretmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

HAMSU KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI

HAMSU KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
4
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
5
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
6
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı
7
Kayseri’de Toplu Taşımada Dijital Dönüşüm: GTFS ile Google Maps Entegrasyonu

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?