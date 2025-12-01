Bilecik’te İlk: Karın Zarı Açılmadan Rahim Koruyucu Sakrokolpopeksi Yapıldı

Bilecik’te bir ilk: Periton açılmadan Rahim Koruyucu Sakrokolpopeksi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ilk yaşandı: Periton (karın zarı) açılmadan Rahim Koruyucu Sakrokolpopeksi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Uzun süredir rahim sarkması şikâyetiyle tedavi gören 69 yaşındaki Firdevs G., birçok doktora ve tedaviye rağmen çözüm bulamamıştı; nihayet hastanede uygulanan yeni teknik ile şifa buldu.

Ameliyat ekibi ve hasta öyküsü

Operasyonu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topaktaş, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Haydar Yılmaz ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahmut Koç gerçekleştirdi. Hastada total rahim ağzı ve mesane sarkması bulunuyordu; daha önce uygulanan yöntemlere yanıt alınamamış ve yaşam kalitesi ciddi şekilde bozulmuştu.

Uzmanların açıklamaları

Doç. Dr. Ramazan Topaktaş ameliyat sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: Genital organ sarkmaları ileri yaşlarda daha sık olmakla birlikte zorlu doğum, menapoz, gevşek doku yapısı ve sürekli karın içi basıncını arttıran Akciğer hastalığı olan kadınlarda sıklıkla görülür. Hayat kalitesini ciddi biçimde etkiler. Pelvik organ sarkmaları, sık idrar yolu enfeksiyonu, vajinal mukozada ülserasyon, idrar yapmada zorluk ve dışkılama problemlerine yol açabilir. Türkiye’nin sayılı merkezlerinde ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılan uterus koruyucu ekstraperitoneal sakrokolpopeksi ameliyatı ilk defa Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğimizde uygulamış olduk. Bu ameliyatın hastaya sağladığı en önemli faydası karın zarı açılmadığı için operasyon sonrası hastalarımız çabuk iyileşmekte ve barsak fonksiyonları hızlıca geri gelmektedir

Doç. Dr. Ramazan Topaktaş ayrıca, Hastanemizde üroloji ekibimizle birlikte ilk defa retroperitonealsakrokolpopeksi ameliyatı yaptık. Daha önce bu tür ameliyatları olmak için il dışına çıkan hastalarımızın sorunlarını bu yeni ameliyat tekniği ile tedavi ederek artık mağdur olmalarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Hastanemizde bu ve benzeri tecrübe gerektiren zorlu ameliyatları üroloji ekibimle birlikte başarıyla yapmakta, hastaların ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz şeklinde konuştu.

Başarı ve beklentiler

Bilecik’te bir ilk olan ameliyatın yüzde 95’den fazla başarı sağladığını aktaran Dr. Topaktaş, Biz de bu ameliyatı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaparak bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Ekip olarak, tam bir dayanışma ile Doç. Dr. Ali Haydar Yılmaz ve Op. Dr. Mahmut Koç hocalarımla beraber başarılı bir ameliyat daha yaptık. Umarım hastamıza ciddi faydası olmuştur. Bundan sonraki pelvik organ sarkması nedeniyle yapacağımız hastalarımız için de bir ilk ve bir başlangıç olur ve hastalarımız Bilecik ilimizden başka diğer büyük şehirlere bu operasyonu olmak için gitmezler diye düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Arıkan, Türkiye’de bu ameliyatın yapıldığı nadir merkezlerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Doç. Dr. Ramazan Topaktaş, Doç. Dr. Ali Haydar Yılmaz ve Op. Dr. Mahmut Koç ile üroloji ekibine teşekkür etti.

